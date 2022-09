Calvarese: “Irrati? Non sbaglia partite come quelle di domenica”

Le parole dell'ex arbitro sul direttore di gara di Atalanta-Fiorentina

Redazione VN

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese è intervenuto nel corso di 30° Minuto su Italia 7, dove ha parlato di arbitri e del direttore di gara di Atalanta-Fiorentina. Sentite le sue parole.

Sull'esordio di un arbitro donna in Serie A

"Sono contento che esordisca Ferrari Caputi in Serie A. Il giorno che non farà notizia però avremo raggiunto la vera parità di genere. Se le donne arbitri hanno le qualità, credo che non serva tutto questo clamore mediatico. Le donne son brave ed hanno determinazione e costanza. Doti che servono agli arbitri. Son convinto che farà bene. La qualità più importante per un arbitro? Saper decidere in autonomia davanti a grandi pressioni."

Sulle polemiche e sulle tecnologie a disposizione

"È stato un cortocircuito del sistema quello di Juve-Salernitana. Come ha detto il designatore, non ci saranno altri problemi di questo genere. Io penso che parlare dopo le partite sia l'unica strada nel 2022. Il problema è culturale. Le parti si devono sempre trovare per dialogare. Secondo me si può arrivare ad un sistema istantaneo attraverso la tecnologia. Ad esempio ora c'è il fuorigioco semiautomatico da testare"

Su Irrati, arbitro di Atalanta-Fiorentina

"Irrati? È uno dei più bravi del mondo. Ha preso sempre più consapevolezza ed autostima. Atalanta - Fiorentina è una gara difficile e spigolosa, dove si gioca il primo posto. Irrati ci è abituato. Non sbaglia queste partite. È un ragazzo intelligente, i calciatori apprezzano il suo modo di porsi. Non ha il fucile sempre carico come tanti altri arbitri. Spesso risolve tutto con una chiacchiera, ma se c'è da ammonire, ammonisce."