Bucchioni: “Cosa protesta Mourinho? Jovic-Cabral, mi fido di Italiano”

Nel post partita di Fiorentina-Roma, ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni: "Cosa protesta Mourinho, gioca il calcio dell'800 come Garibaldi. Lui e Allegri sono esempi di cattivo calcio, ma almeno Allegri non si lamenta e dà la colpa a qualcun altro. Quali contestazioni deve fare oggi? L'arbitro ha ammonito tutti i giocatori della Fiorentina, ha perso lui la partita ed è fuori anche dalla Champions che era l'obiettivo minimo. Se andrà via dall'Italia brinderò". Sulla gara dei viola: "Jovic-Cabral? Lascio la palla all'allenatore, mancano 10 giorni per capire chi sarà più reattivo. Se devo scegliere Jovic per il gol di oggi, no. Entrano in ballo atteggiamento e dati scientifici che gli fornisce lo staff medico, perché sono due centravanti che hanno delle controindicazioni. Mi fido di Italiano.