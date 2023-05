Italiano: “Stagione massacrante, Jovic diverso. Kouamé ci ha fatto vincere”

Nel post partita di Fiorentina-Roma, nella sala stampa del Franchi ha preso la parola Vincenzo Italiano : "Mi accendo quando i subentrati mettono lo zampino nelle vittorie, questa cosa mi dà la carica perché non è facile determinare. Ho visto tutti vogliosi, Kouamé è un ragazzo d'oro e questi sono comportamenti che fanno guadagnare a qualsiasi giocatore il rispetto dell'allenatore. Dopo una sconfitta difficile da digerire aggiungiamo una vittoria e questa deve essere la spinta per la finale di Conference e cambiare l'epilogo di Roma. Anche i magazzinieri sono stanchi, i cuochi, il team manager, la stagione è massacrante e la cosa che tengo a precisare è che tutta la squadra ogni partita non molla, va forte e sputa sangue. Se poi vai sotto la curva e questo è il calore che trasmette Firenze è tutto fantastico. Mancano due partite, quella di Sassuolo va onorata e poi la benedetta ciliegina su una stagione che abbiamo messo a posto e vogliamo concludere in maniera strepitosa. Jovic? Non sempre va allenato il fisico, la sua mente nell'ultimo periodo è diversa e tutte le occasioni che si è creato è perché ha capito cosa vuol dire sacrificarsi e lavorare per il gruppo. Dispiace per Roma, ma lui è cambiato e si vede anche dalla faccia e dall'atteggiamento che ha nel far salire la squadra. In queste due partite avremo uno Jovic diverso da quello che è arrivato qua.

Gol subito? Ognuno può decidere come difendere, ci capita poche volte di subire negli ultimi 20 metri, può capitare e si può sbagliare una lettura, un movimento, l'importante è non subirne 10 15 a partita. Soluzioni diverse con Kouamé? Kouamé è andato dentro per sfruttare i suoi centimetri, arrivare sul fondo e mettere palloni. Con Ikoné e Sottil si fa fatica a trovare centimetri, con lui in campo abbiamo guadagnato da questo punto di vista. E' un ragazzo che se c'è da andare in missione e a fare la guerra so che Vincenzo Italiano può contarci. Gli fa onore, oggi abbiamo vinto per merito suo. Punti? Sono tantissimi, l'anno scorso abbiamo giocato 20 partite in meno e arrivare vicini a quella quota è un successo perché siamo riusciti nel girone di ritorno a venirne fuori. Abbiamo sempre creduto nella rimonta in campionato nonostante alcune partite le abbiamo preparate in un giorno, la differenza rispetto all'anno scorso è poca per tutto quello che abbiamo avuto. Sorpreso dalla formazione della Roma? Ci ha sorpreso il fatto che abbiano giocato a 4, ci aspettavamo qualcosa di diverso ma nel secondo tempo abbiamo rimediato".