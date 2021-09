Bonaventura: “Buona gara, Italiano fantastico. Europa? Ancora è presto”

Parole da leader: "Ognuno qua si deve sentire responsabile, io sono tra i più grandi e cerco di dare una mano a tutti"

Jack Bonaventura, vero e proprio uomo copertina tra i viola nella gara vinta in casa del Genoa, ha parlato nel post gara ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto una buona gara, venire a giocare qua non è facile perché il Genoa è una buona squadra. Nel primo tempo si chiudevamo bene in difesa e non riuscivamo a tirare. Nel secondo tempo è andata meglio, la gara si è sbloccata dopo il vantaggio. Ognuno qua si deve sentire responsabile, io sono tra i più grandi e cerco di dare una mano a tutti. Abbiamo un mix giusto tra giovani e giocatori più esperti, dobbiamo continuare così".