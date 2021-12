Barone: “Parole Arrivabene? Proprietari da proteggere, presto nuove regole”

Il d.g. viola: "Dobbiamo difendere i proprietari che sono più a rischio degli agenti e degli atleti, questo oggi come oggi non esiste"

Il d.g. viola Joe Barone ha parlato a Sky Sport nel pre gara di Verona-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Se condivido le parole di Arrivabene sui giocatori più attaccati ai propri agenti che alle maglie che indossano? E' importante che tutte le squadre in Europa condividano un certo meccanismo".

Barone conclude: "Dobbiamo difendere i proprietari che sono più a rischio degli agenti e degli atleti, questo oggi come oggi non esiste. Stiamo lottando per regole nuove nella Fifa che credo arriveranno con l'anno nuovo".