Terzic: “Sto bene, sono contentissimo. Europa? Sappiamo tutti che è l’obiettivo”

Il terzino sinistro pronto alla prima stagionale da titolare in A: "Il mister osserva tutto e mi dà sempre fiducia, sono molto contento"

Anche il terzino sinistro Aleksa Terzic , oggi titolare per la squalifica di Biraghi, ha preso la parole nel pre gara del Bentegodi. Queste le sue parole a Sky Sport: "Mi sento benissimo e sono contentissimo perché ogni allenamento e ogni partita vado sempre a tremila. Il mister osserva tutto e mi dà sempre fiducia, sono molto contento anche perché Italiano mi aiuta così come i compagni. Siamo una squadra unita e straordinaria".

Terzic prosegue: "Simeone? Pensiamo solo a noi. Dobbiamo giocare come sempre, andare a tremila e, se facciamo così, arriveremo ad un risultato positivo. La partita è importante sia per chiudere bene l'anno, sia per la classifica. Europa? Sì, l'obiettivo lo sappiamo tutti noi. Dobbiamo continuare a lavorare. Il Verona ha qualità, è una buona squadra, ha fisico e tecnica, ma siamo preparati per questo. Servono i tre punti".