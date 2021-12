Verona-Fiorentina, le formazioni ufficiali: gioca Sottil, tante sorprese

Vincenzo Italiano sovverte i pronostici della vigilia sulla formazione viola che sfiderà dall'inizio il Verona

Sorprese in difesa e in attacco: Vincenzo Italiano sovverte i pronostici della vigilia sulla formazione viola che sfiderà dall'inizio il Verona. Dentro Venuti, Igor e Sottil, soltanto panchina per Odriozola, Martinez Quarta e Saponara, dati per titolari fino a qualche ora fa.