Arriva il Monza: solo panchina per Amrabat e Castro. Jovic guida l’attacco

La Fiorentina affronterà il Monza e Italiano pensa alla formazione. Amrabat e Castrovilli saranno in panchina. Fiducia a Jovic in attacco

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla formazione viola in vista del Monza. Infatti, Italiano deve risolvere vari casi. Amrabat e Castrovilli saranno convocati, ma difficilmente partiranno dal primo minuto.Mandragora in forte dubbio e così il centrocampo vedrà titolare Duncan, anche perchè Maleh è ormai a Lecce.In taccao Kouamè e Ikonè giocheranno sulle fasce e Jovic sarà la punta. Bonaventura giocherà alale sue spalle. Da monitorare anche la situazione Dodò. Ancora assenti Nico Gonzalez e Sottil.