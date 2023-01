VN – Tutto fatto per Maleh al Lecce, fissata la date delle visite mediche

Youssef Maleh è virtualmente un giocatore del Lecce. Come vi avevamo anticipato mediante Nicolò Schira, è sempre più realtà il trasferimento dell'italo-marocchino alla corte di mister Marco Baroni. La svolta per la chiusura definitiva è arrivata nelle ultimissime ore. La Fiorentina ha aperto alla cessione, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, vincolato alla salvezza dei salentini. Confermato, dunque, quanto avevamo scritto in precedenza sull'interesse di Corvino dei confronti del giocatore della Viola. Youssef, dal canto suo, desidera giocare di più e gradisce la soluzione giallorossa. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il giocatore raggiungerà domani il Salento per le rituali visite mediche, pronto per siglare il contratto che lo legherà al suo nuovo club fino al 2027.