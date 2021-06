A chi la fascia? Da Castrovilli a Vlahovic, da Ribery a Biraghi: il punto

Pezzella lascerà la fascia di capitano, tanti nomi in ballo. Vlahovic o Ribery perfetti, suggestione Castro. E Barone incorona Biraghi

La successione alla fascia di Pezzella è iniziata. Il Corriere Fiorentino approfondisce la situazione legata a chi sarà il prossimo capitano viola: se l'argentino resterà (lo capiremo dopo i colloqui che avrà con mister Gattuso) non è detto che sarà lui il titolare, anzi. Uno di due centrali sarà Quarta, l'altro arriverà dal mercato, mentre per German i minuti potrebbero ridursi o aprirsi anche le porte della cessione, soprattutto in Spagna.

Adesso serve capire chi sarà l'erede. La situazione Ribery è molto nebulosa: per carisma, leadership e personalità sarebbe la figura perfetta, il problema è che ad oggi FR7 sembra più lontano dalla conferma alla Fiorentina. Per anzianità ci sarebbe Milenkovic, altro giocatore il cui futuro è legato alle offerte delle big e non certo di restare a Firenze. Ci sarebbe Dragowski, il cui handicap è legato al ruolo visto che molti allenatori prediligono un giocatore di movimento, mentre Castrovilli potrebbe riprendere la tradizione dei capitani col n° 10 che si è interrotta con Rui Costa vent'anni fa. Un altro candidato può essere Biraghi, punto fermo della ripartenza viola e incoronato ieri da Joe Barone, e soprattutto Vlahovic: per il quotidiano è lui il capitano perfetto, resta il nodo legato al rinnovo del contratto.