Vlahovic, Juve e non solo. Il futuro in viola non è sicuro

Ha rotto il muro dei 20 gol in campionato, ora è cercato da tutte le big. Vlahovic, nonostante le parole di rassicurazione, non è detto resti

Nonostante le parole di Joe Barone, che spera nel suo rinnovo, per Dusan Vlahovic si torna a parlare di Juventus. Come scrive Tuttosport, il futuro dell'attaccante serbo potrebbe essere lontano da Firenze. Secondo il quotidiano torinese infatti potrebbero non bastare le rassicurazioni che arrivano dalla dirigenza viola, soprattutto perché la Juve continua a seguire con insistenza il classe 2000, che Commisso valuta tra 50 e 60 milioni. Ma la Vecchia Signora non è sola: Atletico Madrid, Liverpool e Milan sono interessate, ed in particolare i Reds hanno già avviato i contatti con il suo entourage.