Barone: “Vlahovic-Milenkovic? Lavoriamo per il rinnovo. Avanti con Rino e Pradè”

Le parole di Joe Barone che risponde ai tifosi viola

Redazione VN

Intervenuto in diretta sul canale Instagram della Fiorentina, il dg viola Joe Barone ha risposto alle domande dei tifosi direttamente... dalla Curva Fiesole: "I tifosi ci mancano, come mancano in tutto il mondo. Ma questo è il posto dove ogni volta vogliamo ringraziare il popolo viola perché fa parte della nostra cultura, nel bene e nel male. Pradè? E' una persona molto particolare, da 30 anni nel calcio italiano, è una persona della Fiorentina ed è sempre accanto a me, a Rocco e a tutta la squadra: fa parte della Fiorentina. Il futuro di Biraghi? Ha un contratto con noi, è un giocatore che nonostante non sia stato scelto per gli Europei è nel giro della Nazionale e che mister Gattuso vuole sulla fascia. Abbiamo un grandissimo rapporto, ha bisogno di amore e chiedo alla tifoseria di supportare Cristiano. Il rinnovo di Vlahovic? E' un giocatore importante per la Fiorentina, ha due anni di contratto ed è innamorato di Firenze, lo vogliamo rinnovare e stiamo lavorando per questo: da parte nostra faremo di tutto per portare a casa questo rinnovo".

Gattuso: "Bisogna avere pazienza, il mercato è lungo e non c'è tanta liquidità. Bisogna essere intelligenti e lavorare, ma voglio ricordare che per noi e per Rocco è molto importante avere tanta pazienza per crescere piano piano e costruire una squadra di livello. Chiedo pazienza alla nostra tifoseria, ma ci auguriamo di costruire una squadra forte. Quando riapre il Franchi? Purtroppo non sappiamo quando potrà riaprire la campagna abbonamenti o quando potremmo giocare con il 25% della capienza. Ma i ristoranti sono aperti, le tramvie e gli aeroporti sono pieni, il calcio sta soffrendo: speriamo che si possa riaprire presto perché due anni fa avevamo 92 milioni di fatturato oggi ne abbiamo 72". Sul futuro di Ribery: " Franck è una persona di calcio che fa la differenza. Stiamo aspettando di avere altre riunioni con la parte tecnica e nel giro di qualche giorno ci sarà la decisione ufficiale. Obiettivo per la prossima stagione? Vogliamo fare sempre meglio dell'anno prima, al momento è presto darci con precisione un target. Sicuramente non prometteremo nulla, ma stiamo costruendo la squadra con Rino, Rocco e Pradè. Non vogliamo ripetere la stagione appena conclusa, da cui abbiamo imparato tanto e in abbiamo fatto degli errori. Mi prendo la responsabilità e non vogliamo ritrovarci più in questa situazione".

Acquisti? "Non posso dire quanti ne faremo, ci saranno anche uscite, ma con lo staff stiamo lavorando per toglierci soddisfazioni. Sergio Oliveira? Si leggono tante storie, su lui e tanti altri giocatori. Il mercato è delicato, stiamo valutando tanti profili e non vogliamo creare aspettative e notizie false. Stiamo monitorando tanti paesi e tanti giocatori grazie allo scouting, anche in Spagna e Portogallo. Burdisso? Era un ottimo centrale... (ride n.d.r.). Speriamo che la prossima settimana possiamo annunciare un nome".

Il tema si sposta sul Viola Park e sul ricorso al Tar: "Siamo fiduciosi nel lavoro del Comune di Bagno a Ripoli e in quello della Soprintendenza. Aspettiamo di capire qualcosa di più nei prossimi giorni. Noi non molliamo, siamo aggressivi e vogliamo arrivare a certi obiettivi. Non possiamo vivere solo con i diritti televisivi, ma la differenza tra Fiorentina e le big nel "game day" è molto alta. Vogliamo trattenere la tifoseria allo stadio anche oltre i 90 minuti di gioco, con un "circus" itinerante di eventi prima e dopo la partita". Sulla rivoluzione della Primavera: "Ringraziamo Valentino (Angeloni n.d.r.), vogliamo attuare lo stesso sistema di gioco dai più piccoli alla prima squadra, 4-3-3 o 4-2-3-1 palleggiando dal basso. Ho parlato con la Primavera stamani, abbiamo ragazzi che porteremo in ritiro a Moena che vogliamo far crescere anche grazie all'investimento che faremo sul nuovo Centro Sportivo". Su due singoli al centro delle trattative di mercato: "Kouamé? Ora è in vacanza, spero che si alleni per arrivare pronto in ritiro. E' un giocatore che aspettiamo. Milenkovic? E' un giocatore importante per noi, ha fatto grandi partite. Ha un anno di contratto, ci auguriamo che possa rinnovare ma valutiamo le ambizioni che ha Nikola. Ha parlato con Gattuso, ma dopo quattro anni insieme valutiamo se arriveranno richieste".