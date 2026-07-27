Arriva la nuova veste grafica di Violanews: a ore la migrazione sarà completa

Il nostro sito si allinea al circuito Gazzanet e avanza verso una versione più moderna e veloce

Nel primo pomeriggio di lunedì 27 luglio ha avuto inizio il processo di migrazione che consegnerà a Violanews una nuova veste grafica , in linea con i siti partner del circuito Gazzanet.

La nuova versione, più smart, veloce e moderna , mira a rendere più semplice ed efficace la navigazione e permetterà anche a noi della redazione di intervenire in maniera più rapida dal pannello.

Il processo sarà finalizzato in serata o al massimo nelle prime ore del giorno successivo, dopodiché il processo di generazione e fruizione delle notizie procederà come se nulla fosse, solo con un nuovo aspetto che ci auguriamo possa incontrare il gradimento degli utenti.