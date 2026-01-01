Inizia oggi un altro anno che speriamo possa dare ai colori viola la serenità perduta nel 2025, che ha regalato bei momenti ma è stato flagellato dalla prima parte della stagione in corso, con la Fiorentina mestamente ultima in classifica.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS redazione Buon 2026 a tutti i lettori di Violanews
I nostri auguri
Buon 2026 a tutti i lettori di Violanews
Inizia un nuovo anno nel quale la Fiorentina si deve togliere dal pasticcio in cui si è cacciata
Sarà anche l'anno del Centenario, che avremo cura di celebrare a dovere tramite il nostro lavoro e i nostri archivi storici. Una cosa chiediamo a chi scende in campo e a chi manovra il timone: permetteteci di celebrarlo in Serie A. Solo questo.
Tutto il gruppo di Violanews.com vuole augurare a tutti i lettori e al mondo viola al gran completo i migliori auguri di Buon Anno, sperando che il il calciomercato diretto da Fabio Paratici possa portare a Firenze quell'equilibrio fino ad oggi mancato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA