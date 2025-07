Lutto nella famiglia Violanews: la nostra vicinanza a Federico Targetti

Nelle scorse ore è venuto a mancare Fabio Targetti, il babbo di uno dei nostri redattori nonché coordinatore di redazione. In un momento di profondo dolore per Federico, il direttore Saverio Pestuggia, il vicedirettore Simone Bargellini e tutti i colleghi si stringono intorno a lui e alla sua famiglia per esprimere le più sentite condoglianze. Forza Fede, siamo con te!