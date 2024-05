Italiano/2: “Allenare ACF un privilegio. Percorso positivo, ma non abbiamo finito”

Intervenuto a Sky Sport alla vigilia di Club Brugge-Fiorentina, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato così all'emittente satellitare: "Il pensiero è riuscire ad arrivare come lo scorso anno a completare questo percorso e avere la possibilità di giocarci il trofeo. Per farlo dovremo passare da questo avversario e per metterlo in difficoltà come all'andata abbiamo commesso due errori che ci sono costati gol. Dovremo cercare di essere concreti e non sbagliare, gli episodi decideranno la partita e dovremo portarli dalla nostra parte sia quando avremo il pallone che quando non l'avremo. Gol subiti in modo banale? Spesso è questione di attenzione, non bisogna mai staccare la spina ed superficiali perché anche su una palla lunga si può subire e recuperare non è semplice. Dobbiamo sapere cosa ci stiamo giocando, la posta in palio è altissima e dovremo avere massima attenzione senza mai abbassare la guardia.