Ferrara: “Commisso, in caso di Europa League ‘costretto’ a fare un passo avanti”

Benedetto Ferrara, dagli studi del Pentasport di Radio Bruno, parla alla vigilia di Brugge-Fiorentina: "Il Bruges all'andata non è stato quello vero, anche se dietro hanno dei limiti. Non credo che la Fiorentina sia in grado di fare una partita difensiva, dobbiamo sperare che questa squadra ci sorprenda. Bonaventura in dubbio? E' un giocatore intelligente, ha testa ed esperienza. In campo sai che c'è, sai che gli puoi affidare il pallone se è in condizione può svoltarti le partite. Ho sempre avuto dubbi sulla personalità di questa squadra, che a volte in campo perde quel carattere che serve se hai questo tipo di gioco. Se la Fiorentina non comanda va in difficoltà, ma in certi casi serve la mentalità per stare corti e compatti. Domani non potrà mancare concentrazione, è la partita che vale una stagione".