Mignolet: “Non dobbiamo cadere nei giochetti della Fiorentina”

"Emozioni? Dobbiamo prepararla come tutte le altre partite, siamo in un buon momento di forma, ci sentiamo bene. Dobbiamo prendere l'esperienza di giocatori più anziani come me, ma poi pensare di fare sul campo quello che facciamo in tutte le partite. Domani può essere la partita più difficile della stagione. Loro partono da 1 gol di vantaggio, dovremo cercare di segnare il prima possibile ma dobbiamo restare calmi senza farci prendere dalla frustrazione, anche se i nostri avversari faranno falletti e perdite di tempo. Avremo la spinta dei tifosi con noi. Crediamo alla finale, vogliamo prendere in mano la partita e provare a segnare due gol. Essere arrivati in semifinale è già un grande traguardo per noi, però tutto questo è passato, domani vogliamo prenderci il biglietto della finale. Penso che sarà una bella partita, la Fiorentina è una grande squadra".