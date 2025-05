Udinese-Fiorentina, pagelle VN: Fagioli, adesso rimani! Comuzzo, ma cosa hai fatto?

COMUZZO 7: ma che gol ha fatto Comuzzo? Colpo di tacco da 40 milioni, quelli che Rocco Commisso voleva a gennaio per cederlo al Napoli. Si addormenta sul gol di Lucca, ma il gesto tecnico del 2-1 lo scagiona da ogni distrazione. Primo gol in assoluto nella Fiorentina.

FAGIOLI 7,5: come si fa a non riscattarlo? Il richiamo di Giuntoli è stato chiaro, ma la Fiorentina non si può privare di un giocatore della sua qualità. E con l'accesso in Conference non ci sono più scuse. Trova un gol di rabbia e voglia, ma ruota alla perfezione nel centrocampo viola. Che bel Fagioli, perché solo adesso?