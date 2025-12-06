DE GEA 4 - Il tiro di Volpato sembrava tutto fuor che irresistibile, nonostante la lieve deviazione di Ranieri. Errore che pesa. Male anche sul 2-1, il pallone spiove nell'area piccola ma lui resta piantato sulla linea. Sul terzo può obiettivamente poco, ma la frittata era fatta.
Sassuolo-Fiorentina, pagelle VN: una squadra indecente a partire dai suoi big
Kean e De Gea l'emblema di una Fiorentina che non esiste più. Vanoli brancola nel buio
KEAN 4 - Inquietante il suo atteggiamento: litiga per calciare il rigore, poi continua a fare una partita a se stante. Il problema è che la fa molto male: sempre in fuorigioco, sempre braccato, sempre impreciso.
