Parma-Fiorentina, PAGELLE VN – Incubo Pongracic, Terracciano ci mette una pezza

TERRACCIANO 7 - Quando sente "odore" di concorrenza, lui fa la voce grossa e tiene a galla la Fiorentina con un primo tempo sontuoso. In avvio viene preso a pallate: protagonista su Mihaila, poi reattivo in uscita su Man. Salvifico a metà del primo tempo nuovamente sulla zampata di Mihaila e sulla botta di Sohm.

PONGRACIC 5 - Esordio da incubo per il croato, che prima si fa sorprendere da Mihaila in stato di grazia e poi va in ritardo sul fresco Cancellieri. Giallo più giallo, il rosso è la "ciliegina" su un match in cui l'ex Lecce perde sempre le coordinate difensive.