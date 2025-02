PONGRACIC 6 : Tra i pochissimi a salvarsi, perchè grandi errori non ne commette. E al 28' è bravissimo in una chiusura, in due tempi, su Diao pronto a calciare. Lo spagnolo lo salta solo nel finale, sfiorando la doppietta.

BELTRAN 4,5: Riproposto ancora a sinistra, stavolta non riesce a leggere la partita e non si rende mai utile. Non va meglio quando si sposta centravanti nella ripresa, praticamente non pervenuto (e purtroppo in buona compagnia).