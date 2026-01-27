PICCOLI 6,5 - Sblocca la gara al 7’ sfruttando al meglio una grande cross di Fabbian. Lotta per tutta la partita con Diego Carlos e Ramon, facendo valere fisico e generosità. Al 57’ una follia che spalanca la porta al Como, per sua fortuna senza conseguenze. Esce malconcio al 64’, al suo posto Gudmundsson.
VIOLA NEWS partite pagelle viola Pagelle VN: Brescianini e Fortini, non ci siamo. Fabbian e Piccoli ci provano
partite
Pagelle VN: Brescianini e Fortini, non ci siamo. Fabbian e Piccoli ci provano
Fiorentina-Como 1-2, le pagelle di VN: Brescianini delude, così come Fortini. Piccoli e Fabbian gli unici che ci provano
FORTINI 4,5 - Concede il calcio d’angolo da cui nasce il gol dell’1-1 e soffre per tutta la gara un avversario scomodo come Rodríguez, che spesso ha la meglio nel duello. Nella ripresa un rinvio completamente sbagliato spalanca la strada a Nico Paz per l’1-2. Prova negativa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA