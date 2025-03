Napoli-Fiorentina, pagelle VN: Kean commovente, Dodò a vuoto, Ndour sciagurato

DODO' 4,5: in difficoltà nel duello con Spinazzola sulla fascia, l'ex Roma sembra più tonico e non è da tempo (dall'infortunio di Euro 2021) la sua versione migliore. Non si vede mai in avanti, forse aveva bisogno di riposare esattamente come Gosens ma il suo "Parisi" è stato ceduto. Un voto da condividere con chi ha avallato questa scelta.