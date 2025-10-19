GOSENS 6,5: uno o due cross nel primo tempo, davvero poco da segnalare a parte una copertura disciplinata su Athekame che pure arriva al cross e crea il pericolo maggiore dei primi 45 minuti. Lo dai per fantasmatico, poi però la sua presenza in area sulle palle inattive è sempre un fattore e prima dell'ora di gioco spinge in rete facile facile un gol (che avrebbe potuto rivelarsi) vitale. Non sembra in un gran momento di forma, infatti esce a 20' dalla fine per via di una noia fisica, ma il gol è importantissimo anche per lui.
Mandragora e De Gea in ritardo, uno solo rimedia. Parisi sciagurato, Gosens non basta
I voti a caldo alla fine della sfida tra i rossoneri e i viola che ha chiuso la domenica della settima giornata di Serie A
dal 69' PARISI 5: non entra neanche male, ma a conti fatti è il suo braccio scomposto che colpisce Gimenez inducendo il Var a chiamare l'arbitro alla revisione. Non si fa scoraggiare dal fatto di aver davanti Gosens da più di un anno, ma di sicuro se il tedesco segna e lui è decisivo al contrario...
