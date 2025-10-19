Mandragora e De Gea in ritardo, uno solo rimedia. Parisi sciagurato, Gosens non basta

GOSENS 6,5: uno o due cross nel primo tempo, davvero poco da segnalare a parte una copertura disciplinata su Athekame che pure arriva al cross e crea il pericolo maggiore dei primi 45 minuti. Lo dai per fantasmatico, poi però la sua presenza in area sulle palle inattive è sempre un fattore e prima dell'ora di gioco spinge in rete facile facile un gol (che avrebbe potuto rivelarsi) vitale. Non sembra in un gran momento di forma, infatti esce a 20' dalla fine per via di una noia fisica, ma il gol è importantissimo anche per lui.