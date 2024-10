Lecce-Fiorentina, PAGELLE VN: Cataldi e Colpani, trionfo Palladino. Che Beltran!

CATALDI 8 : oltre al fosforo in regia trova il primo gol in maglia viola con una conclusione precisa e intelligente. Anche il gol di Colpani ha origine da una sua bella palla dentro respinta. Si concede anche il lusso della doppietta con la specialità della casa, il calcio di punizione diretto in porta. Prova d'autore.

COLPANI 7,5: poco coinvolto a destra in avvio, deve cercare di prendersi la palla e invece prende un cartellino giallo un po' fastidioso. Non si dà per vinto, gli capita sul sinistro la palla buona e la spedisce in rete scrollandosi di dosso tutte le difficoltà di inizio stagione. Segna pure la doppietta con una fucilata al volo da dentro l'area dopo una respinta di Falcone sul primo tentativo. Dai Flaco!