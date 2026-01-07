FAGIOLI 7,5 - Quanto è bello vederlo così. E' ancora una volta il migliore, reinventandosi anche portiere aggiunto nel primo tempo con un doppio salvataggio sulla linea. Con personalità e qualità in impostazione, come nelle ultime uscite. Unico neo la leggerezza con cui va a contrasto di Cataldi sul gol. Si riscatta però subito, con gli interessi, pennellando un assist al bacio per Gosens, giocata sopraffina.
Pagelle VN – Fagioli delizia ancora, Gosens incide. Comuzzo si butta via
Lazio-Fiorentina 2-2: la vittoria viola sfuma nel finale, ma ci sono segnali incoraggianti. Piccoli e Kean non pungono
COMUZZO 4,5 - Palla sanguinosa persa, da cui nasce un contropiede pericolosissimo. Lotta, ci mette grinta, ma sui piazzati va più di una volta fuori tempo. Combina la frittata con il fallo da rigore al 95'.
