BELTRAN 7,5: Riproposto a sinistra, con compiti di copertura. Prima va ad incidere, eccome, in attacco. Sua l'imbucata per Gosens nell'azione dell'1-0, poi l'incornata da centravanti che vale il 2-0. Poi si sacrifica in un enorme lavoro sporco, nel secondo tempo da difensore aggiunto sbrogliando diverse situazioni insidiose.