Inter-Fiorentina, pagelle VN: difesa ridimensionata, Richardson diventa piccolo piccolo

RICHARDSON 5: un tiro nella prima mezz'ora, nulla di faticoso per Sommer, poi tanta copertura degli spazi che a San Siro si fanno enormi. Entrano Cataldi, Folorunsho e Fagioli e la musica è migliore, ma sono anche altri tipi di giocatori con altri tipi di esperienza. La palma di peggiore è da condividere con chi lo ha messo nelle condizioni di meritarla, pur avendo tutto il resto dei centrocampisti a disposizione. Peccato non sia riuscito a partire in prestito, ne avrebbe avuto bisogno.