Fiorentina-Venezia, pagelle VN: un pimpante Kean nella delusione viola

KEAN 6,5 : fa un po' strano dirlo, ma l'ex Juventus sembra di un altro livello rispetto ai suoi compagni. La Fiorentina ha finalmente un vero punto di riferimento in attacco. Il gol non arriva ma questa Fiorentina gira davvero intorno a Moise Kean.

BARAK 5 : il modulo è quello, di scusanti non c'è ne sono più. Palladino lo schiera nel suo habitat naturale ma non basta. L'ex Verona sembra un pesce fuor d'acqua in questa Fiorentina.

dal 55' COLPANI 5: entra in campo ma è come se non ci fosse. Un giocatore al centro del progetto tecnico viola come lui deve assolutamente dare di più di quanto visto oggi.