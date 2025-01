Fiorentina-Torino, pagelle VN: Comuzzo sbaglia, Adlì dorme. Colpani pazienza finita

KEAN 6,5: ci prova a risollevare la Fiorentina, in tutti i modi. Ma non ci riesce. Più che fare gol può fare veramente poco. Una delle poche note positive di questo pomeriggio ---> LEGGI I VOTI DEGLI ALTRI GIOCATORI

COMUZZO 4,5: non serviva questo errore per capire che Comuzzo avesse bisogno di rifiatare, era già evidente da un bel po'. Con Moreno, Pongracic e Valentini in panchina non può sempre giocare solo lui. Palla maledetta, la sua ---> LEGGI I VOTI DEGLI ALTRI GIOCATORI