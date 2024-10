ADLI 6,5 : Alla prima da titolare, prova ad accentrare su di sè il giro palla, ma non riesce a dare la qualità di cui la squadra avrebbe estremo bisogno. Primo tempo non convincente, ripresa impreziosita dal gol che sblocca il risultato. Nel finale gioca più leggero.

SOTTIL 4: Si ricorda di essere in campo dopo 40' dal fischio d'inizio e infila almeno un paio di accelerazioni in chiusura di primo tempo, che non portano comunque a nulla. L'approccio della ripresa è sconcertante e inevitabile arriva il cambio, accompagnato da altrettanto inevitabili fischi.