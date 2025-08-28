Fiorentina-Polissya, pagelle VN: Gosens salva la Fiorentina, Comuzzo sulle nuvole

GOSENS 7: la differenza con Parisi è eclatante, ci prova con un debole colpo di testa. Con la sua caparbietà trova un bell'assist per Dodò e poi trova una meravigliosa spizzata e Ranieri ringrazia. Lui salva la Fiorentina.

COMUZZO 4,5: ci sono 35 milioni di pensieri nella testa di Comuzzo prima della partita, tramutatesi nell'errore sul 1° gol del Polissya. Non è un errore da lui, è evidente. Ma le parole di di Italiano prima e di Pioli poi sul mercato gridano vendetta...