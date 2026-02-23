KEAN 7 - Pimpante in avvio, arriva subito al tiro. Poi quando il rimpallo lo libera in area, non sbaglia: terzo gol consecutivo. Ci prova di testa in chiusura di tempo, poi nella ripresa vanifica una pericolosa ripartenza in campo aperto. Sfiora ancora la rete con un destro velenoso dai 20 metri, ma Nicolas è reattivo.
Fiorentina-Pisa, pagelle VN – Dodò un treno, fiammate di Solomon. Harrison opaco
Buona Fiorentina, Kean il match winner. Nel finale la solita sofferenza. Le nostre pagelle a caldo
HARRISON 5,5 - Tende a fare un tocco di troppo, rallentando un po' l'azione. Ma tiene comunque in apprensione Angori. Troppo impreciso però al cross, perde ben 18 palloni, partita opaca.
