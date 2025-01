KEAN 6: Si era inventato anche oggi un gran gol, dal nulla, peccato per quel tocco di mano che vanifica tutto. Si ritrova sempre in mezzo a due difensori ma lotta come un leone e riesce a tenere vivi tanti palloni. Va anche a prenderseli da solo sulla trequarti pur di rendersi utile. Fa il possibile, ma stasera non basta. ->LE ALTRE PAGELLE