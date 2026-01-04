VIOLA NEWS partite pagelle viola Pagelle VN – Fagioli prende per mano la Fiorentina. Solomon intraprendente

PAGELLE VIOLA

Pagelle VN – Fagioli prende per mano la Fiorentina. Solomon intraprendente

La Fiorentina batte la Cremonese con un gol di Kean nel recupero. Comuzzo e Pongracic tengono, Ndour e Ranieri faticano
Simone Bargellini Vice direttore 

FAGIOLI 7 - Subito pericoloso al 5' con un sinistro respinto da Audero, prende per mano la Fiorentina. Tutti i palloni passano dai suoi piedi (oltre 100 tocchi) e quando serve va a recuperarseli da solo. Sembra aver cambiato marcia da qualche settimana.

NDOUR 5 - Troppo lento, fa sempre perdere un tempo di gioco. Regala qualche pallone di troppo agli avversari, poca personalità.

 

