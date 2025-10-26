KEAN 6,5 - Il fuorigioco lo "salva" da un gol sbagliato clamorosamente in avvio. Sgomita e si sbatte, ma non riesce mai ad essere efficace in area. Si riscatta nel finale guadagnandosi e poi segnando il rigore del 2-2.
PAGELLE VIOLA
Kean e Gud evitano il peggio. Ma fioccano le insufficienze
La Fiorentina agguanta il Bologna con 2 rigori nel finale. Ma la prestazione è ancora una volta allarmante
GOSENS 4,5 - In campo non al meglio, è in costante difficoltà. Dalla sua parte il Bologna affonda come il burro. Tentativo di testa da corner, palla alta. Resta a guardare mentre Orsolini e Holm confezionano il gol del 2-0. Esce al 53'.
