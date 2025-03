Pagelle VN: Kean devastante, la difesa è un muro. Bene le mezzali

KEAN 8: Fa tutto da solo. Con un pizzico di egoismo in avvio, con Gudmundsson a reclamare due volte. Ma poi con quell'azione travolgente che è lo specchio della sua stagione: sente l'odore del sangue e colpisce con ferocia. Un gol costruito dal nulla, un gol che vale 3 punti. Anche nella ripresa è sempre in agguato, per poco non fa il bis dell'1-0 sradicando dai piedi di Djimsiti, poco dopo si libera per un destro potente ma di poco alto. Devastante.