Fiorentina-AEK, pagelle VN: altra disfatta collettiva, Gud e Nicolussi i peggiori

GUDMUNDSSON 4,5 - Quando ha insaccato sotto porta il gol dell'1-0 (poi annullato) il pensiero è stato che potesse essere oggi la giornata della ripartenza, alla luce anche delle notizie del pomeriggio. Invece è stata solo un'illusione: da lì in poi il nulla, nessuna giocata importante, tanti palloni persi e un nascondersi per non ricevere palla da giocatore con poca personalità. Il contrario di quanto gli aveva chiesto Vanoli.