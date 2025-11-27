GUDMUNDSSON 4,5 - Quando ha insaccato sotto porta il gol dell'1-0 (poi annullato) il pensiero è stato che potesse essere oggi la giornata della ripartenza, alla luce anche delle notizie del pomeriggio. Invece è stata solo un'illusione: da lì in poi il nulla, nessuna giocata importante, tanti palloni persi e un nascondersi per non ricevere palla da giocatore con poca personalità. Il contrario di quanto gli aveva chiesto Vanoli.
Fiorentina-AEK, pagelle VN: altra disfatta collettiva, Gud e Nicolussi i peggiori
Fiorentina sconfitta anche dall'AEK: i segnali di domenica sono già svaniti. Male quasi tutti, si salvano solo De Gea e Parisi
NICOLUSSI 4,5 - La fotocopia di tante altre partite. Lento nel far girare il pallone, sbaglia troppo ed è impreciso persino sugli angoli.
