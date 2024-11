Como-Fiorentina, pagelle VN: Adli/Kean perfetti, De Gea non sorprende più nessuno

ADLI 7,5: preoccupazione quando rimane a terra nella prima parte del match, poi è un suo tiro fortissimo, per quanto centrale, a sbloccare il risultato. Audero poteva fare di più? Sicuramente, ma il gesto tecnico rimane. E dire che è lui quello che di solito protegge i centrali. Per poco non fa assist dalla linea di metà campo per Kean, mentre la connessione con Dodo' è limpida e porta spesso a pericoli sul fianco sinistro lariano. Fa pure espellere Dossena, non manca nulla.