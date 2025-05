Betis-Fiorentina, pagelle VN: Ranieri provvidenziale, Comuzzo errore che fa male

RANIERI 7: gara da capitano con la C maiuscola. Lotta, combatte e trova un gol fondamentale per la sua Fiorentina. Perché questa squadra non è mai stata così sua.

COMUZZO 5: errore grave su Bakumbu. Non riesce a fermare l'attaccante del Betis e in occasioni del genere può risultare fatale. Scoordinato e spesso in difficoltà, gioca una gara non da lui. Per giocare in uno stadio così serve personalità. Lui è del 2005, ha tutto il tempo per crescere.