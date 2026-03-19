Intervenuto in zona mista, Nicolò Fagioli ha parlato così dopo il passaggio del turno contro il Rakow che porta la Fiorentina ai quarti di Conference League:
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VIOLA NEWS partite interviste post partita VN – Fagioli: “Conference? Tutto l’anno in apnea, il sogno è la salvezza”
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VN – Fagioli: “Conference? Tutto l’anno in apnea, il sogno è la salvezza”
Le parole di Fagioli in zona mista raccolte dal nostro inviato in Polonia
Veniamo da un'annata in cui siamo sempre stati in apnea per tutto il campionato, adesso stare a più quattro sulla Cremonese è fondamentale ma non dobbiamo mollare perché è ancora lunghissima. Mancano nove partite e dobbiamo uscire il più possibile da quella zona, salire in classifica il più possibile per poi concentrarci anche sulla Conference. Il sogno è comunque salvarci dopo un'annata complicatissima, ma l'obiettivo deve essere anche quello della Conference. Affronteremo il Crystal Palace che è una squadra fortissima. Pongracic? E' fortissimo, meritava questa gioia e siamo tutti contenti per lui.
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