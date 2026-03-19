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VN – Fagioli: “Conference? Tutto l’anno in apnea, il sogno è la salvezza”

VN – Fagioli: “Conference? Tutto l’anno in apnea, il sogno è la salvezza” - immagine 1
Le parole di Fagioli in zona mista raccolte dal nostro inviato in Polonia
Filippo Caroli Redattore 

Intervenuto in zona mista, Nicolò Fagioli ha parlato così dopo il passaggio del turno contro il Rakow che porta la Fiorentina ai quarti di Conference League:

Veniamo da un'annata in cui siamo sempre stati in apnea per tutto il campionato, adesso stare a più quattro sulla Cremonese è fondamentale ma non dobbiamo mollare perché è ancora lunghissima.  Mancano nove partite e dobbiamo uscire il più possibile da quella zona, salire in classifica il più possibile per poi concentrarci anche sulla Conference. Il sogno è comunque salvarci dopo un'annata complicatissima, ma l'obiettivo deve essere anche quello della Conference. Affronteremo il Crystal Palace che è una squadra fortissima. Pongracic? E' fortissimo, meritava questa gioia e siamo tutti contenti per lui.

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