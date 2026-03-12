Rolando Mandragora ha commentato il successo di oggi a Sky Sport:
Mandragora: “Fiducia, ma siamo in difficoltà e tendiamo a non avere continuità”
Rolando Mandragora sottolinea le difficoltà della Fiorentina, nonostante la vittoria di oggi
"Ho cercato di recuperare la seconda palla, ma il grande merito è di Ndour, ha fatto un gran gol. Ci voleva questa vittoria, spesso però quando vinciamo dopo non riusciamo a proseguire. A Cremona cinterà avere un grande atteggiamento, dobbiamo stare sul pezzo, serve la prestazione ed il risultato. Ci teniamo alla Conference, non deve essere un intralcio. Gli anni scorsi questa coppa ci ha dato fiducia, è un qualcosa a cui sono legato personalmente, e vorrei regalare un trofeo a Firenze. Ci dobbiamo aspettare una Fiorentina affamata a Cremona, senza nessun proclamo. Questa vittoria ci da fiducia, ma siamo in difficoltà".
