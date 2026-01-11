Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Milan:
Vanoli: “Stiamo diventando squadra. Non guardate i 4 punti persi, vi spiego”
Il commento del tecnico dopo la partita
Bisogna stare attenti agli ultimi minuti, ma ho detto ai ragazzi che sono orgoglioso. Nonostante loro abbiano avuto una grande occasione su quest'uno-due interno che continuiamo a prendere, meritavamo di vincere.
Piano partita—
A sinistra loro uscivano con la mezzala, dall'altra parte un pelo dentro Gudmundsson e il piano ha funzionato bene, abbiamo bloccato i loro quinti. Stiamo diventando una squadra, ci mettiamo a disposizione per raggiungere cose importanti.
Consapevolezza—
Sappiamo quanto è importante giocare in casa nostra, avere i tifosi dalla nostra parte. Queste prestazioni ci possono aiutare, dobbiamo rimanere umili e continuare a giocare a calcio. Poi nei finali serve più lucidità, rischiavamo di andare a perderla.
Quattro punti lasciati tra Lazio e Milan—
Non ci dobbiamo soffermare su questo, ma sui punti conquistati contro avversari forti. Da qua alla fine dobbiamo essere lucidi, quando lotti per la salvezza è importante. Da un mese a questa parte c'è tanto di positivo.
