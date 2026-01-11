Viola News
Vanoli: “Stiamo diventando squadra. Non guardate i 4 punti persi, vi spiego”

Il commento del tecnico dopo la partita
Redazione VN

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Milan:

Bisogna stare attenti agli ultimi minuti, ma ho detto ai ragazzi che sono orgoglioso. Nonostante loro abbiano avuto una grande occasione su quest'uno-due interno che continuiamo a prendere, meritavamo di vincere.

Piano partita

—  

A sinistra loro uscivano con la mezzala, dall'altra parte un pelo dentro Gudmundsson e il piano ha funzionato bene, abbiamo bloccato i loro quinti. Stiamo diventando una squadra, ci mettiamo a disposizione per raggiungere cose importanti.

Consapevolezza

—  

Sappiamo quanto è importante giocare in casa nostra, avere i tifosi dalla nostra parte. Queste prestazioni ci possono aiutare, dobbiamo rimanere umili e continuare a giocare a calcio. Poi nei finali serve più lucidità, rischiavamo di andare a perderla.

Quattro punti lasciati tra Lazio e Milan

—  

Non ci dobbiamo soffermare su questo, ma sui punti conquistati contro avversari forti. Da qua alla fine dobbiamo essere lucidi, quando lotti per la salvezza è importante. Da un mese a questa parte c'è tanto di positivo.

