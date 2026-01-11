Robin Gosens, difensore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Milan:
Gosens ammonisce: “Pari che dà fiducia, ma quanti punti persi nel finale”
La riflessione del tedesco
Se tu vedi quanti gol abbiamo preso al 90' alla fine pesa, sono punti persi ed è grave. Pulisic nel primo tempo è arrivato due o tre volte davanti alla porta e ci ha salvato De Gea, ma poi potevamo vincerla. Abbiamo fatto 3 risultati utili di fila e questo è positivo, abbiamo sofferto da squadra e questo ci dà fiducia per il futuro, ma quando sei lì devi sgonfiare la partita.
