De Gea: "Non abbiamo i punti che meritiamo, ma li faremo un passettino per volta"

Il nuovo capitano riflette sulla vittoria contro la Cremonese
Redazione VN

David De Gea, portiere e capitano della Fiorentina, ha parlato a Dazn in corrispondenza della fine del silenzio stampa della società viola:

Abbiamo meritato i tre punti, giocando una grande partita. Il calcio è così, abbiamo anche rischiato, ma volevamo questa vittoria. Tutti ci alleniamo a mille, il mister e lo staff lavorano tanto. Quando si è in una situazione difficile c'è pressione, non abbiamo i punti che meritiamo ma la strada è lunga, dobbiamo fare punti passettino dopo passettino, insieme.

Fascia di capitano

Anche al Manchester United l'ho indossata, devo infondere un po' di calma e mentalità. Io sono sempre lì per la squadra e per la società, a dare una mano a tutti. Tutti insieme ce la facciamo.

 

