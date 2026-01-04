Kean. “Abbraccio con Vanoli? Tanto fuoco, possiamo salvarci. Ora aiuto il club”

La Fiorentina ha interrotto il silenzio stampa: Moise Kean si è presentato ai microfoni di Dazn dopo aver deciso nel recupero la gara contro la Cremonese.
Le parole del match-winner
Il gol nel finale ti fa capire che ci si può sempre salvare, si deve essere sempre positivi. Ora testa alla Lazio. Ci voleva questa vittoria. A nessuno piace stare in quella posizione, soprattutto ad una squadra come la Fiorentina. I miei compagni e la società mi hanno sempre aiutato, ora tocca a me ricambiare. Nell'abbraccio con Vanoli c'era tanto fuoco, è un ottimo mister, possiamo fare grandi cose. Non usciremo da soli da questa situazione, tutti insieme possiamo farlo.
