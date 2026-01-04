Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Cremonese:
VIOLA NEWS partite interviste post partita Vanoli: “Riaperto il campionato, ma piedi per terra. Solomon può dare tanto”
partite
Vanoli: “Riaperto il campionato, ma piedi per terra. Solomon può dare tanto”
Il tecnico riflette dopo la vittoria all'ultimo
Nessuno si aspettava il risultato di Parma con quella prestazione. Abbiamo riaperto il campionato, dall'Udinese in poi stiamo dando dei segnali, ai ragazzi l'ho detto, siamo forti. La difesa a quattro è sempre stata la mia filosofia, quando sono arrivato c'erano equilibri da rispettare, ho ritrovato la forma fisica di Comuzzo che è veramente forte con Pongracic. Merito ai due esterni, Gudmundsson e Parisi che si sono messi a disposizione. Adesso dobbiamo parlare poco e rimanere coi piedi per terra perché sarà lunga.
Solomon—
Ci può dare tanto. Voglio tenere il più possibile la squadra nell'ultimo terzo, Solomon mi permette di spostare Gudmundsson al centro. Se raddoppiano lui, lasciano libero un altro uomo. Aggiunge qualità, ora bisogna avere pazienza perché deve ritrovare il ritmo-gara.
Porta inviolata—
Era da tanto che si cercava questo, tutti abbiamo lavorato bene in fase difensiva, con attenzione sulle preventive che non c'è stata col Verona. Bisogna stare ancora più attenti, nel primo tempo abbiamo mandato in contropiede Vardy e Bonazzoli ed è stato bravo Ranieri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA