Vanoli: “Fagioli da Nazionale. C’è chi pensava che non potesse fare il play”

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 contro la Lazio:
Per come si era messa ovviamente c'è rabbia, ma alla fine il punto va bene. Abbiamo perso un po' di autostima sulle palle inattive, ma poi ci siamo sciolti. La parola d'ordine deve essere continuità, ora guardiamo alla prossima e proseguiamo su questa strada. La squadra sta uscendo, dobbiamo migliorare su errori tecnici e altro. Ci serve un po' di pazienza, la situazione non è semplice ma dobbiamo migliorarci via via.
Fagioli—
Da quando sono arrivato sta facendo cose veramente importanti, l'elogio va anche alla personalità. Tutti pensavano che non potesse fare il play, ma ce l'ha nelle corde e deve pensare alla Nazionale.
