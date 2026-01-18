Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Bologna:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS partite interviste post partita Vanoli: “Ho chiesto di mettere in campo i valori di Rocco. Nel finale paura”
partite
Vanoli: “Ho chiesto di mettere in campo i valori di Rocco. Nel finale paura”
Il commento alla vittoria di Bologna da parte del tecnico
Anche se abbiamo perso il presidente e un grande uomo ora c'è gioia per la vittoria. Ho chiesto ai ragazzi di mettere in campo quello che Rocco ci ha lasciato. A telefono mi ha sempre trasferito un messaggio che mi rispecchia molto. I risultati nascono dalle buone prestazioni, oggi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, nel secondo tempo invece è subentrata un po' di paura, come nelle gare precedenti. Ora riposiamo e poi pensiamo al Cagliari che viene da una grande vittoria. La gara dagli spalti è difficile da vivere, il mio vice ha portato bene dai (ride, ndr).
© RIPRODUZIONE RISERVATA